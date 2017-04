Les résultats des élections dans Eure-et-Loir

Le département de L'Eure-et-Loir fait partie de la région Centre-Val de Loire. Son chef-lieu est Chartres. Le département compte plus de 230 000 habitants et 391 communes.

L'Eure-et-Loir s'étend sur une superficie de 5 927 kilomètres carrés, pour une densité de population de 72,9 habitants au km2 et possède quatre arrondissements : Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou. Situé au sud-ouest de Paris, le département est le deuxième français pour la longueur de son réseau routier. Les départements limitrophes sont Le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Essonne, les Yvelines et la Sarthe.

L'économie du département est construite autour de trois filières. L'agriculture avec, en particulier, la production de céréales représente 3,4 % des emplois. L'industrie, avec principalement les grandes entreprises françaises de cosmétiques, représente 18,7 % des emplois. Les énergies renouvelables représentent un pôle économique en croissance, le département est le deuxième français en termes de production électrique. 70,5 % des emplois sont dans le secteur tertiaire pour un revenu fiscal médian de 20 715 euros et un taux de chômage de 12 %.L'Eure-et-Loir s'étend sur une superficie de 5 927 kilomètres carrés, pour une densité de population de 72,9 habitants au km2 et possède quatre arrondissements : Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou. Situé au sud-ouest de Paris, le département est le deuxième français pour la longueur de son réseau routier. Les départements limitrophes sont Le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Essonne, les Yvelines et la Sarthe.

L'économie du département est construite autour de trois filières. L'agriculture avec, en particulier, la production de céréales représente 3,4 % des emplois. L'industrie, avec principalement les grandes entreprises françaises de cosmétiques, représente 18,7 % des emplois. Les énergies renouvelables représentent un pôle économique en croissance, le département est le deuxième français en termes de production électrique. 70,5 % des emplois sont dans le secteur tertiaire pour un revenu fiscal médian de 20 715 euros et un taux de chômage de 12 %.