Les résultats des élections dans Indre

Situé au centre de la France, l'Indre est un département français, dont Châteauroux est la préfecture. Il fait partie de la région Centre-Val de Loire, tout comme le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. L'Indre compte 225 600 habitants, et s'étend sur un territoire de 6 784 km². La densité est de 33 habitants par km².

L'Indre est entouré par six départements, à savoir le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne et la Creuse. Châteauroux est la commune la plus peuplée du département avec 44 500 habitants. Les autres principales villes sont Issoudun, Déols et Le Blanc. Au total, l'Indre compte 13 cantons et 243 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 100euros en moyenne dans l'Indre. Le chômage était lui de 9,8%. L'économie du département est relativement diversifiée. La culture céréalière et la viticulture occupent une place importante dans le paysage agricole local. Grâce à l'aéroport, aux activités de services et à l'administration, le tertiaire s'est affirmé comme le principal secteur d'activité. On compte également plusieurs grands groupes industriels dans l'Indre, à l'image d'Harry's.L'Indre est entouré par six départements, à savoir le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne et la Creuse. Châteauroux est la commune la plus peuplée du département avec 44 500 habitants. Les autres principales villes sont Issoudun, Déols et Le Blanc. Au total, l'Indre compte 13 cantons et 243 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 100euros en moyenne dans l'Indre. Le chômage était lui de 9,8%. L'économie du département est relativement diversifiée. La culture céréalière et la viticulture occupent une place importante dans le paysage agricole local. Grâce à l'aéroport, aux activités de services et à l'administration, le tertiaire s'est affirmé comme le principal secteur d'activité. On compte également plusieurs grands groupes industriels dans l'Indre, à l'image d'Harry's.