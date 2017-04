Les résultats des élections dans Indre-et-Loire

L'Indre-et-Loire est un département français, dont Tours est la préfecture. Il fait partie de la région Centre-Val de Loire, tout comme le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, le Loir-et-Cher et le Loiret. L'Indre-et-Loire comptait une population de 606 200 habitants en 2015. Le territoire s'étend sur 6 127 km², et affiche une densité de 99 habitants par km².

L'Indre-et-Loire est bordé par la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Vienne, l'Indre et le Loir-et-Cher. Avec 136 100 habitants, Tours est la ville la plus peuplée du département. Viennent ensuite Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps. L'Indre-et-Loire compte 19 cantons et 273 communes au total.

En Indre-et-Loire, le salaire annuel net moyen était de 21 100euros en 2013. Au dernier trimestre 2016, le taux de chômage était de 9,1%. Le commerce, la culture, l'enseignement, les administrations et les services constituent une part importante de l'économie du département, tout particulièrement à Tours. En zone rurale, ce sont davantage la viticulture, la culture maraîchère et le tourisme qui sont les principaux bassins d'emplois du territoire.