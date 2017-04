Les résultats des élections dans Loir-et-Cher

Le département du Loir-et-Cher fait partie de la région Centre-Val de Loire. Le chef-lieu du département est la ville de Blois. Le Loir-et-Cher compte 333 567 habitants répartis sur 6 343 km². La densité de population est de 53 habitants au km². Les départements voisins sont le Cher, l'Eure-et-Loir, le Loiret, l'Indre, l'Indre-et-Loire et la Sarthe. Les deux principales agglomérations du département sont Tours et Orléans.

Les secteurs économiques les plus développés en Loir-et-Cher sont l'aéronautique, l'agroalimentaire, la logistique et le bâtiment. L'industrie pharmaceutique occupe également un rôle important dans l'économie du département. Les nouvelles technologies et le tourisme sont les deux secteurs tertiaires les plus actifs. 9,4 % des personnes en âge de travailler étaient au chômage en 2013, ce qui est inférieur à la moyenne nationale.

Le revenu fiscal de référence moyen par foyer s'élève à 24 327 euros. Le département du Loir-et-Cher compte 177 798 logements dont 78,7 % sont des résidences principales. Le taux de résidences secondaires est assez élevé (12,5 % des logements).Les secteurs économiques les plus développés en Loir-et-Cher sont l'aéronautique, l'agroalimentaire, la logistique et le bâtiment. L'industrie pharmaceutique occupe également un rôle important dans l'économie du département. Les nouvelles technologies et le tourisme sont les deux secteurs tertiaires les plus actifs. 9,4 % des personnes en âge de travailler étaient au chômage en 2013, ce qui est inférieur à la moyenne nationale.

Le revenu fiscal de référence moyen par foyer s'élève à 24 327 euros. Le département du Loir-et-Cher compte 177 798 logements dont 78,7 % sont des résidences principales. Le taux de résidences secondaires est assez élevé (12,5 % des logements).