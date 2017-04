Les résultats des élections dans Loiret

Le Loiret est un département français situé au sud de l'Île-de-France. Il appartient à la région Centre-Val de Loire, tout comme le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Orléans est la préfecture du département mais également de la région. Le Loiret compte 670 900 habitants, et s'étend sur 6 775 km². Sa densité est de 99 habitants par km².

Le Loiret est encadré par sept départements : la Seine-et-Marne, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Cher, la Nièvre et l'Yonne. Avec 115 000 habitants, Orléans est la ville la plus peuplée du département. Viennent ensuite Fleury-les-Aubrais, Olivet et Saint-Jean-de-Braye. On dénombre 21 cantons et 326 communes au sein du Loiret.

En 2013, le Loiret affichait un salaire annuel net moyen de 21 500euros. Son taux de chômage était de 9,9% en 2016. Grâce au commerce, à l'administration et aux diverses activités de services, le tertiaire est le principal secteur d'activités du Loiret. Les industries agricole et automobile permettent aussi de dynamiser l'économie du territoire. Bien qu'en déclin, l'agriculture locale reste dynamique et diversifiée (betteraves, céréales, bovins, porcins, etc.).

