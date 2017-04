Les résultats des élections dans Corse-du-Sud

Tout comme la Haute-Corse, la Corse-du-Sud est un département français appartenant à la collectivité territoriale de Corse. Sa préfecture est Ajaccio. En 2015, le département comptait 152 700 habitants. La Corse-du-Sud s'étend sur un territoire de 4 014 km2 et affiche une densité de 37 habitants par km2.

La Corse-du-Sud est bordée par la mer Méditerranée au sud et par la Haute-Corse au nord. Comptant 65 600 habitants, Ajaccio est la commune la plus peuplée du département. En dehors de Porto-Vecchio, aucune autre ville ne dépasse les 10 000 habitants. La Corse-du-Sud est subdivisée en 2 arrondissements et accueille 124 communes.

La Corse-du-Sud affichait un salaire annuel net moyen de 20 100 euros en 2013. Au dernier trimestre 2016, le taux de chômage s'élevait à 9,6 %. Alors que l'économie du département était, par le passé, dominée par les activités agricoles, c'est à présent le tourisme qui fait vivre le territoire. Environ 2 millions de visiteurs viennent en effet profiter de la Corse chaque été. L'administration et la construction sont les deux autres secteurs offrant le plus d'emplois. À noter que la Corse est la région la moins industrialisée de France.