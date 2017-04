Les résultats des élections dans Corse

La Corse est à la fois une collectivité territoriale française et une île de Méditerranée. Elle se compose de deux départements, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. La collectivité territoriale compte environ 327 000 habitants. La superficie de la Corse est de 8 680 km2, soit une densité au mètre carré de 37 habitants. Avec environ 69 000 habitants, Ajaccio est la plus grande ville et la préfecture de Corse. Les autres principales villes sont Bastia, Porto-Vecchio, Corte et Calvi.

Le secteur tertiaire compose près de 80 % de l'économie de Corse. Ce sont d'ailleurs le commerce et l'industrie touristique qui dynamisent le territoire, alors qu'auparavant il s'agissait de l'élevage et de l'agriculture. En matière de création d'emplois, la collectivité territoriale de Corse est une nouvelle fois en dernière position avec 3 700 nouveaux emplois en 2013.

