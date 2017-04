Les résultats des élections dans Haute-Corse

La Haute-Corse a été créée en 1976. C'est un département qui est situé au nord-est de la Corse. En 2015, le département de la Haute-Corse avait une population de 170 828 habitants pour une superficie de 4665,57 km. Elle a une densité de population de 36 habitants/km, ce qui est faible. Composée de 15 cantons et de 236 communes, elle a pour chef-lieu la ville de Bastia.

Les revenus en Haute-Corse sont plus faibles que la moyenne française avec un revenu médian de 16 026 euros en 2009. Un fort pourcentage de logements sont des résidences secondaires (environ 33 %) et la Haute-Corse dispose de 109 022 logements au total.Environ 19 500 établissements sont implantés en Haute-Corse, la majorité d'entre eux (45 %) dans les secteurs du transport, de la restauration et de l'hébergement, le tourisme étant un secteur porteur en Haute-Corse. Les actifs représentent 65,1 % de la population de Haute-Corse, les retraités 35 % malgré un faible nombre d'établissements à l'usage des personnes âgées.

