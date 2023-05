Cinéma : le ministère de la culture soutient le projet d'un studio de tournage à Tourcoing

Elle a choisi le tapis rouge de Cannes pour l'annoncer: la ministre de la culture, Rima Abdul Malak, a détaillé vendredi un plan de 350 millions pour le cinéma français, baptisé "la grande fabrique de l'image".

Il s'agit notamment de soutenir les plateaux de tournage et les studios d'animation.

68 projets sont retenus dans toute la France et le Nord et le Pas-de-Calais seront largement représentés.

Un complexe audiovisuel doit voir le jour à Tourcoing. Baptisé "CinéCity", il doit s'installer sur le site de l'ancienne filature Caulliez, avec un studio de tournage de 4.000 m2, huit plateaux dont un studio virtuel et des espaces de stockage pour les décors.

A Wallers, les studios d'Arenberg Créative Mine vont être agrandis et modernisés, avec 3.000 m2 supplémentaires de studio.

Autre axe fort de cette grande fabrique de l'image, la formation. La ministre veut passer de 5.000 à 10.000 le nombre de personnes formées chaque année. Ainsi, à Lille, le Séries Mania Institute va bénéficier du soutien de l'Etat. Cette école, la première consacrée aux séries, est née du festival du même nom. Elle a pour ambition de former 400 apprenants d'ici à 2026.

Deux autres structures vont bénéficier de ce label : Kazoo Animation à la Plaine image, va créer une école d'aide au retour à l'emploi qui formera en un an au métier d'animateur de personnages pour la série.

A Roubaix, Cyber Group Studios, société spécialisée dans la production de films et de séries d'animation pour les enfants, recevra également une aide financière.