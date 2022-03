10e édition du TurboFilm ; la diffusion des films a lieu du 9 au 17 mars, sur différents supports !

Festival créatif désormais incontournable à Reims, le TurboFilm fait la part belle aux étudiants amateurs du 7e Art. Après un intense week-end d'écriture, de tournage et de montage d'un court-métrage d'une durée de 5 minutes maximum, les étudiants voient leur œuvre devenir accessible au public !

Mis en place et développé par le SUAC (Service Universitaire d'Action Culturelle) de l'URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne, le festival TurboFilm valorise la réalisation de courts-métrages en région Grand Est tout en permettant de découvrir de futurs artistes de cinéma.

En partant d'éléments imposés (ligne de dialogue, objet, etc.) par l'organisation, les étudiants devaient écrire, tourner et monter un court-métrage en 24 heures seulement, le week-end des 5 et 6 mars 2022.

Les inscriptions avaient lieu en fin d'année dernière, comme le montre la bande-annonce officielle.

Les films ainsi obtenus vont, après une petite sélection éventuelle bien évidemment, être diffusés sur différents supports et être visibles de tous : le public du TurboFilm se révèle éclectique et toujours féru de nouvelles pépites.

En outre, ledit public est appelé à voter pour décerner le prix du public.

Pour découvrir les films

Les films sélectionnés sont diffusés depuis le 9 mars et ce, jusqu'au 17 :

- sur la chaîne YouTube de l'URCA, en diffusion illimitée,

- grâce à la Caravane Ensorcelée sur le campus Moulin de la Housse les 10 et 11 mars,

- au cinéma Opéraims les 14 et 15 mars,

- au centre culturel du CROUS du 14 au 16 mars.

La cérémonie de clôture, quant à elle, aura lieu le 19 mars prochain. Cinq prix seront décernés par un jury composé de professionnels.

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire du festival.