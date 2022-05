Alain Delon à La Rochelle : "Roro de Fouras", son chauffeur lors d'un tournage raconte ses souvenirs

Robert Margat, alias "Roro de Fouras" a la même légèreté qu’un adolescent de 14 ans. C’est à cet âge qu’il s’est installé à Fouras (Charente-Maritime) avec son grand-père et n’en ai plus jamais parti. Ils s'y installent comme ostréiculteurs. Quelques années plus tard, en septembre 1966, le tournage des "Aventuriers" (réalisé par Robert Enrico avec Alain Delon et Lino Ventura) débute non loin de chez lui.

Roro connaissait le propriétaire du bateau à moteur loué par la production et par cet heureux hasard, il devient capitaine de la vedette. La mission ne devait durer que quelques jours mais "ils n'ont plus voulu que je m'en aille, ils étaient contents de moi, alors j'ai continué pendant un mois." Fouras, Fort Boyard ou encore l’Ile-d’Aix : Roro les emmène partout. Autant d’occasions pour les trois hommes de se lier d'amitié. Il faut dire qu'Alain Delon et Roro ont presque le même âge : 28 ans pour le capitaine du navire, trois ans de plus pour l'acteur. Lino Ventura en revanche est plus âgé et approche de la cinquantaine lors de ce tournage.

Des blagues potaches

Puisque les trois hommes avaient tissé des liens, Roro de Fouras s'est amusé à piéger Alain Delon, alors que ce dernier pavanait. L'anecdote est livrée Maryze Bessaguet, autrice de "La Rochelle fait son cinéma", dans lequel elle retrace l'ensemble des films qui ont été tournés en Charente-Maritime. Lors de l’écriture de son livre, Roro s’est confié à elle : "À l'époque, Alain Delon était très convoité par les femmes qui l'attendaient sur le quai de l'Île-d'Aix. Alain Delon aimait donc se lever du bateau avant que celui-ci soit à l'arrêt, alors que la mer était mouvementée." Un matin, Roro décide d'être un peu espiègle : "Il explique à Lino Ventura, lui aussi sur le bateau, la blague qu’il prépare. Lorsque à peine arrivé à quai, Alain Delon se lèvera, il fera une marche arrière un peu brutale, pour faire tomber la célébrité ou du moins, bien l'arroser."

Et c'est exactement ce qu'il se produit. Roro rappelle à Alain Delon l'avoir prévenu : il fallait attendre l’arrêt total du bateau pour se lever ! L'histoire raconte que le bel homme mouillé ne s’est nullement montré rancunier et que son état a beaucoup fait rire Lino Ventura.

Un séducteur et un lutteur

"Alain Delon était plus prétentieux que Ventura. Avec lui, on chahutait." Voici un autre souvenir de Roro : le jour où Lino Ventura le défia à la lutte. "Je le prends, je le ceinture, je le renverse les pattes en l'air... Puis après, il me faisait faire des sauts de 1m50 ! Je ne savais pas qu'il était champion de lutte."

Ces souvenirs qu’il se remémore avec beaucoup de plaisir, Roro a plus de difficulté à les partager : "je n'aime pas beaucoup ça. J’étais un gars simple." Alain Delon lui avait aussi donné son numéro de téléphone pour peut-être le revoir un jour à Paris. Et bien que la main tendue n’ait pas été saisie et que les rares photos que Roro avait aient été égarées, il garde un doux souvenir de cette amitié.

Par Maud Lafaye, France Bleu La Rochelle