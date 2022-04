200 places à gagner pour le film "Les Folies fermières", au cinéma le 11 mai 2022

Jouez avec France Bleu et gagnez vos places pour Les Folies fermières, une comédie familiale de Jean-Pierre Améris. A découvrir au cinéma avec France Bleu le mercredi 11 mai.

Sabrina Ouazani et Alban Ivanov dans Les Folies Fermières

L'histoire

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Les Folies fermières - © Caroline Bottaro - Apollo Films / TF1 Studios

Une comédie familiale de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrine Ouazani, Michèle Bernier, Bérangère Krief, Guy Marchand et Moussa Maaskri.