21ème festival Lumières d'Afrique avec France Bleu Besançon

Au total 15 pays représentés avec 13 longs métrages de fiction, 11 courts métrages de fiction et 10 documentaires projetés en 26 séances.

Une édition hors normes, sans compétition, sans jury, sans tous les évènements festifs antérieurs, sans aucun financement, qui mettra quand même en avant 34 projets labellisés « lumières d’Afrique 2021 ».

Clin d’œil à la situation inédite que nous traversons, véritable pied de nez à la crise sanitaire, le Festival Lumières d’Afrique prend le pari de se maintenir et propose au public une édition réinventée : voir et découvrir en salle (masqué et dans le respect des consignes), la programmation 2021.

Tarif unique de 5 €

Retrouvez toute la programmation sur lumieresdafrique.com