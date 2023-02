3000 figurants recherchés à Lille et à Dunkerque pour le prochain film de Gilles Lelouche

Un grand casting est organisé pour le tournage du prochain long métrage de Gilles Lelouche "L'amour ouf". La production recherche 3000 figurants, des hommes et des femmes, âgés de 16 à 90 ans. Une condition: "accepter de se laisser pousser les cheveux pour faire un look des années 80", indique la production. L'histoire du film se déroulera effectivement dans les années 80.

Il faut pouvoir se rendre disponible pour des scènes qui vont se tourner entre mai et septembre 2023, principalement à Lille et à Dunkerque. La rémunération sera de 94 euros bruts par jour. Voici les liens pour candidater en fonction de votre âge: pour les personnes âgées de 16 à 90 ans ; et pour les enfants et ados jusque 15 ans révolus .