Du 15 au 19 juin 2022, assistez au 36e festival du film de Cabourg. Plus de 50 films du monde entier autour du romantisme et des grands sentiments sont projetés et consourrent pour les prix du festival. France Bleu est en direct du Grand Hôtel.

C'est l'un des plus grands événements cinématographiques nationaux qui se déroulent en Normandie : le festival du film de Cabourg. Pendant cinq jours, le public est invité à découvrir des films du monde entier autour du thème du romantisme et des grands sentiments. Plus de cinquante films sont projetés dans les salles de Cabourg, Dives-sur-Mer et Houlgate.

Deux jurys décernent les Prix des premiers rendez-vous, le vendredi 17 juin, et les Swann d'Or le samedi 18 juin. Le Prix du public est remis au film de la catégorie Panorama ayant été le plus plébiscité par le public. Six films sont en compétition dans la catégorie longs métrages, neuf dans la catégorie des courts métrages.

Jury compétition longs métrages : Diane Kurys, Astrid Bergès-Frisbey, Lucas Bravo, Michel Fessler, Stéphane de Groodt, Sébastien Lifshitz, Alexandre Mattiussi, Julia Piaton, Atiq Rahimi, Sylvie Testud, Anamarie Vartolomei.

Jury compétition courts métrages : Claire Burger, Samuel Theis, Alice David, Léo Dussollier, Mariama Gueye, Superpoze, Djebril Zonga.

France Bleu Normandie partenaire du Festival du film de Cabourg

Vendredi 17 juin, France Bleu Normandie s'installe dans les salons du Grand Hôtel de Cabourg pour une émission en direct de 16h à 18h.