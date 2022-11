37 - ème Edition du festival international du film Entrevues de Belfort

Si vous êtes passionnés de film, cet évènement est fait pour vous !

Le festival international du film de Belfort - Entrevues, se déroule du dimanche 20 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 avec comme thématique "Désobéissance".

ⓘ Publicité

Ce festival à pour but de soutenir la jeune création contemporaine, grâce à sa compétition internationale avec le premier, le deuxième et troisième films et aux rétrospectives d'auteurs (thématiques, hommages, intégrales).

Cette année, l'invitée d'honneur est Emmanuelle Cuau avec une rétrospective intégrale, rencontres, cartes blanches et avant première de la version restaurée de Circuit Carole.

Ainsi que, Lizzie Borden, cinéaste, scénariste et monteuse, avec la programmation Cinéma & Histoire : Amérique 80, contre-culture générale.

Retrouvez la programmation en cliquant ici

Bonne découverte !