37ème édition du Festival du Film romantique de Cabourg

Événement normand incontournable du cinéma national et international, le festival de Cabourg est de retour pour une 37ème édition.

Ce festival du cinéma présente plus d'une cinquantaine de courts et longs métrages romantiques. Parmi les films proposés, certains sont à découvrir en avant-première. Au cours de ces cinq jours de festival, de nombreuses projections sont programmées dans les salles de Cabourg et ses environs ou en plein air.

Cinéma en plein air lors du Festival du Film romantique de Cabourg © Radio France - Normandie Tourisme - Manuel Guyon

Cette festivité met à l'honneur le Romantisme. En effet, tous les ans, ce sont près de 12 000 festivaliers qui viennent visionner des films ayant pour thème central la passion, l’amour et la rêverie.

C'est au bord des côtes normandes que se retrouvent de jeunes talents ainsi que les plus grands noms du cinéma français et européens.

Comme à son habitude, cet événement se finit en beauté avec la célèbre Cérémonie de Clôture où les jurys récompensent les longs métrages par le Grand Prix, le Prix de la Jeunesse et le Prix du Public mais aussi les courts métrages par le meilleur film court, la meilleure actrice et le meilleur acteur.

À cette cérémonie s'ajoute la prestigieuse Cérémonie des Swann d'or. Depuis des années, les parrains et marraines du Festival constitue le comité des Swann d’or. Ils ont la lourde tâche de désigner la révélation féminine et masculine, la meilleure actrice, le meilleur acteur romantique et le meilleur film romantique de l’année.

