40 ans de la mort de Louis de Funès : ses films cultes tournés en Provence et sur la Côte d'Azur

La saga du Gendarme

Evoquer Louis de Funès et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien sûr se souvenir de la saga du Gendarme, réalisée par Jean Girault. Les six opus ont bien sûr été tournés dans le Golfe de Saint-Tropez .

ⓘ Publicité

Il est toujours émouvant de revoir tels qu'ils étaient dans les années 1960-1970 le port, la Ponche, la Place des Lices, la plage de Tahiti, celle de Pampelonne, la chapelle Sainte-Anne, Ramatuelle, Gassin, Port-Grimaud, Gigaro, le Cap Taillat, le col de Collebasse....

Certaines scènes ont aussi été tournées dans les Alpes-Maritimes : celle du décollage de l'aéroport de Nice Côte d'Azur du "Gendarme à New-York", mais aussi aux Studios de la Victorine à Nice pour les scènes d'intérieur de la célèbre gendarmerie, ou encore dans le village de Belvédère, présenté au spectateur comme étant situé dans les Hautes-Alpes dans le prologue en noir et blanc du "Gendarme à Saint-Tropez", quand Ludovic Cruchot arrête le voleur de poules avant d'apprendre sa mutation sur le littoral varois.

loading

"Le Gendarme se balade" aussi dans les Bouches-du-Rhône, au pied de la Montagne Sainte-Victoire en Pays d'Aix sur la Route Cézanne.

Le Corniaud

Autre film tourné dans la région : "Le Corniaud" de Gérard Oury, sorti en 1965 ( reportage du journal télévisé sur le site de l'INA ). C'est au poste de douane de Menton que Bourvil (Antoine Maréchal) arrive après un voyage dans une Cadillac prêtée par Louis de Funès (Léopold Saroyan) à travers l'Italie sans savoir qu'il transporte des produits illégaux.

Le Petit Baigneur

1967 : année de la sortie du film de et avec Robert Dhéry "Le Petit Baigneur". Si l'on reconnaît aisément Collioure (Pyrénées-Orientales), de nombreuses scènes ont été tournées dans la Rade de Toulon. Ainsi reconnaît-on la baie et la corniche de Tamaris, le Fort Balaguier, La Seyne-sur-Mer et les Monts Toulonnais.

Fantômas

Les Calanques de Marseille ont aussi eu la chance d'accueillir Louis de Funès, ainsi que Jean Marais, Mylène Demongeot et... un hélicoptère. C'était en 1964, précisément dans la calanque d'En-Vau, pour "Fantômas", d'André Hunebelle.

Sur un arbre perché

Les Calanques, toujours, mais côté Cassis. Le film "Sur un arbre perché", de Serge Korber, sorti en 1971 y a été tourné. Quand le personnage de Henri Roubier (Louis de Funès) revient d'Italie et conduit malgré lui un jeune auto-stopper (Olivier de Funès) et une jeune femme (Geraldine Chaplin) qui se trouvaient dans un bouchon sur l'A8 du côté de Menton, le périple de notre trio s'arrête net "sur un arbre perché" après un virage de la Route des Crêtes entre La Ciotat et Cassis mal négocié. Les majestueuses falaises du Cap Canaille font alors partie du décor, bien que reconstituées en studio à Boulogne-Billancourt.

Film en intégralité :

Le Grand Restaurant

Roquebrune-Cap-Martin est aussi dans l'un des films de Louis de Funès : "Le Grand Restaurant", de Jacques Besnard, sorti en 1966. L'une des dernières scènes se déroule dans le jardin fleuri d'une villa face à Monaco, quand Septime se retrouve au Président Novalès et apprend que son supposé enlèvement n'était qu'un stratagème pour prendre l'air...

Louis de Funès et Folco Lulli dans l'une des dernières scènes du film "Le Grand Restaurant" tournée à Roquebrune-Cap-Martin

L'Homme orchestre

L'une des scènes mythiques du film "L'Homme orchestre" de Serge Korber sorti en 1970 est la toute première : quand Louis de Funès à bord d'une Fiat 124 rouge se fait poursuivre par une Lamborghini Miura jaune qui roule un peu trop près de lui. Le générique a pour décor Peillon, la première scène la Promenade des Anglais à Nice et la compagnie de ballet d'Evan Evans se trouve à Monaco.

La vie à deux

Plus ancien, le film "La vie à deux" de Clément Duhour et écrit par Sacha Guitry, sorti en 1958, a été tourné à l'intérieur et à l'extérieur de l'Hôtel Negresco à Nice. Il s'agit de son premier film tourné en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

loading

Fantômas se déchaîne

Enfin, la scène finale de la chute libre dans le ciel varois ( reportage sur le site de l'INA ) de "Fantômas se déchaîne" sorti en 1965, quand Fantômas (Jean Marais) échappe à Fandor (Jean Marais également) et au commissaire Juve (Louis de Funès) à bord d'une voiture qui se transforme en avion, a été tournée sur le site de l'Aérodrome de Fayence-Tourrettes (Est-Var). Mais ni Jean Marais ni Louis de Funès n'ont sauté de l'avion, il s'agissait de doublures.

Film en intégralité et scène de l'aérodrome à 1:28:30 :

Les Aventures de Rabbi Jacob

Si le film de Gérard Oury n'a pas été tourné en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région a été le théâtre d'un drame. En effet, la comédie sortie en 1973 en pleine Guerre du Kippour, mettait en scène la communauté Juive de France. Danielle Cravenne, l'épouse du producteur et publicitaire Georges Cravenne, avait sous la menace d'un 22 long rifle obligé le commandant de bord du vol Air France Paris/Nice à se détourner vers Le Caire, avant finalement d'atterrir à Marignane. Ses motivations confuses étaient en lien avec la situation tendue au Proche-Orient mais aussi la sortie du film qu'elle souhait annuler. C'est lors de l'assaut à bord de l'avion du GIPN qu'elle est mortellement atteinte de deux balles. En savoir plus : les archives de l'INA .

Emission spéciale ce vendredi 27 janvier sur France Bleu 100% Sud

Pour commémorer les 40 ans de la disparition de Louis de Funès, France Bleu Provence et France Bleu Azur vous proposent une émission spéciale du quiz " Je crains dégun ". Toute les questions seront en lien avec Louis de Funès, et la plupart avec les films tournés dans la région. Chaque participant aura la chance de repartir, quelque soit son score, avec 4 invitations pour le Musée Louis de Funès de Saint-Raphaël et le meilleur candidat sera inscrit pour le grand tirage du vendredi ( un séjour au Domaine Rabiega à Draguignan est en jeu cette semaine). Jouez au 0805.025.025 (appel gratuit) de 11h à midi.