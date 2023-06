À Biarritz, Penélope Cruz discute avec le public du Festival Nouvelles Vagues

"J'ai découvert le jeu d'actrice en jouant lorsque j'étais petite..." Après deux heures de film et devant une salle de cinéma pleine à craquer, Penélope Cruz se confie sur ses débuts et sur sa passion pour le cinéma. L'actrice espagnole de 49 ans est à Biarritz pour présenter son dernier film À Contretemps, dans le cadre du Festival International du Film Nouvelles Vagues.

Seuls quelques chanceux auront pu poser des questions à leur célébrité préférée, voire même partager un câlin. "J'étais encore plus stressée que quand j'ai passé le bac", explique une spectatrice après avoir interrogé Penélope Cruz. Quant à ceux qui n'ont pas réussi à la voir, ils auront peut-être plus de chances avec d'autres acteurs et actrices attendus à Biarritz dans les prochains jours. Jim, 15 ans, espère croiser "Jonathan Cohen, Olivier Nakache et Eric Toledano".

Huit films en compétition

Pendant quelques jours, la ville du Pays basque vibre au rythme du cinéma. Il y a une atmosphère cannoise à Biarritz, selon Guillemette Odicino, journaliste spécialisée en cinéma, présente dans le festival : "l*'océan gagne des points sur la Méditerranée*", s'amuse-t-elle. Une comparaison que Sandrine Brauer, déléguée générale du festival, réfute avec un sourire : "Je pense qu'on va créer ensemble une identité propre, c'est un festival singulier qui va naître."

Le festival dure jusqu'au dimanche 2 juillet. On connaitra alors le lauréat, parmi les huit films en compétition, sur le thème des récits de jeunesse.