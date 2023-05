À Nîmes, le cinéma CGR prêt à des séances gratuites pour les étudiants en grande précarité

En marge du Festival de Cannes, une question se pose : les cinémas gardois et lozériens sont-ils remplis ? Le Covid et l’inflation sont passés par là. Certains n’en ont peut-être plus ni l’habitude, ni les moyens, mais au CGR, à Nîmes, ce n’est pas ce que constate le directeur : « Depuis le début de l’année, la fréquentation est supérieure à celle de 2019, année de référence avant la pandémie », explique Evrard Zaouche. Et ce dernier est optimiste pour la suite. De gros films devraient encore doper la fréquentation. « Jusqu’à la fin du mois de juillet, on devrait en avoir un par semaine », se réjouit l’intéressé.

De (bons) films, donc. Et des spectateurs, nombreux. En réalité, beaucoup de Gardois et Lozériens disent avoir diminué leurs sorties cinés. Ils continuent d’y aller, oui, mais moins, en clair. « Nous n’y allons plus que quatre fois dans l’année, alors que nous sommes de vrais cinéphiles », confie une mère de famille croisée à la sortie du CGR par France Bleu Gard Lozère.

L’inflation a entamé le budget culture des cinéphiles. Les premiers concernés sont, sans doute, les étudiants les plus précaires. Certains sont accompagnés par des associations. Et c’est à ceux-là qu’Evrard Zaouche est prêt à offrir une séance de cinéma gratuite. « Avec grand plaisir ! Vous savez, la jeunesse, c’est notre base, elle est très importante, pour nous. Elle étudie, mais lorsqu’elle entre sur le marché du travail, elle continuera d’aller au cinéma, donc, il faut permettre aux jeunes de garder cette habitude. »

En janvier dernier, le CGR avait organisé une opération dans le même esprit, avec l’association des Petits frères des pauvres. Une vingtaine de personnes avaient pu profiter d’une séance gratuite.

