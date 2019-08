À Perpignan, l'Hôtel Pams accueille le tournage d'une comédie musicale

Perpignan, France

Silence, on tourne à l'Hôtel Pams ! L'espace de trois journées, du 26 au 28 août, le magnifique bâtiment rénové en 1892 par l'un des héritiers du fondateur de l'entreprise de papier à cigarettes J.O.B sert de décor à la bande-annonce d'un projet de comédie musicale baptisé "Louve". Une équipe de 41 personnes, dont 22 comédiens, tous bénévoles, participent au tournage.

"Monte Cristo au féminin"

Le scénario de cette comédie musicale se déroule dans une maison close dans les années 1900. Suite au meurtre de sa mère, une enfant du nom d’Anna se retrouve malgré elle à partager le quotidien des prostituées, tandis qu’autour d’elle se trament des jeux de pouvoir entre la tenancière et la brigade des mœurs.

Devenant dangereuse pour les affaires du lieu, Anna est « vendue » lors d’une soirée à un sénateur, mais réussit par la suite à s'enfuir. Dix ans plus tard, une jeune femme sonne à la porte de la maison close. C’est Anna, revenue pour se venger.

41 personnes participent bénévolement au tournage © Radio France - Tanguy Bocconi

Un écrin idéal pour un film d'époque

Pour le jeune metteur en scène de 21 ans Oscar Berthe, l'Hôtel Pams est le cadre idéal pour le tournage de cette comédie musicale en costumes : "On est très heureux d'être dans ce lieu magnifique, et on remercie la mairie de Perpignan (propriétaire de l'hôtel particulier) de nous avoir donné l'opportunité de l'investir pendant ces trois jours. C'est une grande chance car même à Paris j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un lieu aussi beau que celui là pour le tournage!"

Dans le sublime atrium classé aux monuments historiques de l'Hôtel particulier perpignanais, de jeunes comédiennes en corset et dentelles virevoltent avec grâce... Charlie Joirkin interprète "Louve", l'héroïne de la comédie musicale du même nom: "Cet endroit est juste extraordinaire, on n'aurait pas pu rêver mieux ! On a un petit budget pour ce tournage, et là il n'y a quasiment pas besoin d'ajouter d'éléments de décor. Toute l'équipe est très motivée par ce projet d’adaptation de la comédie musicale au cinéma, nous sommes tous bénévoles et on répète les scènes depuis plusieurs mois pour que cette bande-annonce soit la meilleure possible"

"Silence on tourne...Moteur... Action ! " © Radio France - Tanguy Bocconi

Recherche de financement

Débutée sur les planches des théâtres la comédie musicale Louve est à l'origine une pièce musicale en deux actes écrite par Florence Lavie et composée par Cyril Giroux.

Une aventure qui pourrait donc se poursuivre sur grand écran et au cinéma: le réalisateur Oscar Berthe espère que la magie de l'Hôtel Pams l'aidera à convaincre les producteurs : "L'idée c'est de réaliser un long teaser d'une dizaine de minutes pour montrer la variété des tableaux et des ambiances de l'intrigue, de donner à voir pour mieux donner envie ... En France le marché de la comédie musicale est sous-exploité, alors on compte sur notre énergie et notre jeunesse pour innover. On a des choses à dire, et on veut le faire en chantant !"

Et le grand public pourra aussi se laisser séduire puisque la bande annonce de "Louve" tournée à Perpignan sera en ligne au mois de décembre.