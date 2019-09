Chaque samedi entre 12h00 et 12h30 et le dimanche à 15h00

Nantes, France

L’équipe du film « La vérité si j’mens, les débuts » est l'invitée de Jean-Jacques Lester, dans Action le Mag Ciné, sur France Bleu Loire Océan.

Autour du co-réalisateur Michel MUNZ retrouvez les acteurs Mickaël LUMIERE, Anton CSASZAR et Yohan MANCA...

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac... La suite à découvrir sur grand écran le 16 octobre

L'équipe du film au côté de Jean-Jacques Lester en pleine "Action le Mag Ciné" ! © Radio France - Hervé Marchioni

Retrouvez l'équipe du film "La vérité si j'mens, les débuts", dans Action Le Mag Ciné, sur France Bleu Loire Océan, samedi 21 septembre à midi et dimanche 22 septembre à 15h00.