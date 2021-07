Action le mag ciné 30 ans du Festival du cinéma espagnol avec Marisa Paredes

Le festival du cinéma espagnol a fêté avec passion 30 ans de cinéma espagnol à Nantes. L'égérie des affiches de cette édition 2021 est bien venue dans la cité des ducs. Un hommage lui a été rendu à la cité des congrés de Nantes en présence du ministre espagnol de la culture. C'est sans doute la plus grande actrice du cinéma espagnol, Marisa Paredes...5 films avec Pédro Almodovar (Tout sur ma mère, Talons aiguilles, la fleur de mon secret...) et une filmographie où on retrouve Roberto Begnini, Raoul Ruiz, Guillermo del Toro, Arturo Riptsein...

Interview de Marisa Paredes avec Jean-Jacques Lester Copier

Scéne de l'hommage rendu à Marisa Paredes à la salle 2000 de la cité des congrés de Nantes © Radio France - Jean-Jacques Lester