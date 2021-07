Action le mag ciné avec l'équipe du film France Bleu "La fine fleur"

Catherine Frot tête d'affiche de "La fine fleur" et son réalisateur sont venus à Nantes pour présenter le film en avant-première à l'UGC Ciné-cité Atllantis et au Gaumont de Nantes. #catherinefrot #lafinefleur

Le réalisateur Pierre Pinaud, Catherine Frot et Jean-Jacques Lester

C'est elle la fine fleur du cinéma français. Catherine Frot une fois de plus est remarquable dans le rôle d'une femme élégante , forte et cultivée. elle n'a pas sa langue dans poche et peut vous envoyer sur les roses. Pierre Pinaud filme avec beaucoup de sensibilité ce milieu horticole original, celui des roses, une particularité française.

Interview de Catherine Frot et de Pierre Pinaud dans les studios de France Bleu Loire océan par Jean-jacques Lester Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix