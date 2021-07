Action le mag ciné avec le réalisateur espagnol Fernando Trueba et son film "L'oubli que nous serons"

Jean-Jacques Lester et Fernando Trueba à l'hôtel de France

Fernando Trueba est l'un des grands cinéastes espagnols. Un Oscar du meilleur film étranger en 1994 avec "Belle époque", nommé aussi à l' Oscar du meilleur film d'animation en 2012 avec "Chico et Rita".

Fernado Trueba a des liens forts avec l'Amérique du sud. Son nouveau film se passe en Colombie et c'est une histoire vraie. A la fois, le combat d'un homme, un thriller, une chronique familiale drôle et émouvante et l'histoire d'un pays.

Interview de Fernando Trueba par Jean-Jacques Lester Copier