Anatol Schuster, réalisateur de Frau Stern à Erstein

Erstein, France

Synopsis

“Il faut tirer sa révérence tant qu’on le peut”. Madame Stern, Berlinoise de 90 ans, survivante de l’holocauste et fumeuse compulsive a décidé qu’il était temps de mourir. Sauf qu’un revolver, cela ne s’achète pas au tabac du coin. Alors en attendant de trouver une arme et l’audace de passer à l’acte, elle se laisse guider par sa petite-fille Elli au fil de ses sorties nocturnes, et chaque nouvelle surprise que lui apporte la vie vient contrarier son entêtement.

Anatol Schuster se forme à la Hochschule für Film und Fernsehen de Munich après des études de littérature et philosophie. Il est remarqué dès ses études avec le moyen-métrage Ein idealer Ort, récompensé par le prix du meilleur film dans la section Perspektive Deutsches Kino à la Berlinale 2015. En 2017, il signe son premier long-métrage, Luft.

Frau Stern remporte le prix du meilleur film et vaut à Ahuva Sommerfeld à titre posthume, et Kara Schröder le prix de l'interprétation au festival Achtung Berlin.

La 15e édition du festival Augenblick, cinéma en langue allemande, se tient jusqu'au 22 novembre.

