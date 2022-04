Un festival qui s'adresse au jeune public durant les vacances de Pâques

Le Festival fait son grand retour du 19 au 22 avril 2022, au Méliès Saint-François ! Après un an d’absence, le Festival Tête de Mule fait son grand retour sur les écrans du Méliès Saint-François du 19 au 22 avril 2022 ! Pour cette 21ème édition, pas de thématique, nous voulions nous recentrer sur l’essence même du festival, qui est LE CINEMA, en vous proposant une programmation riche et variée, qui s’adresse aux plus petits et aux jeunes ! A ceux qui aiment le cinéma d’animation, à ceux qui préfèrent le cinéma documentaire, mais aussi à ceux qui aiment les deux ! Une programmation jamais vu en salle de cinéma : regarder sa série préférée sur grand écran ou encore jouer aux jeux vidéo ! 18 films, de tous les genres, venus des quatre coins du globe, des avant-premières, des invités d’exception, des ateliers et des animations autour du cinéma, des moments festifs et plein d’autres surprises ! Tout cela, au tarif exceptionnel de 4 euros sur TOUTES LES SEANCES (peu importe votre âge, petits, jeunes et moins jeunes) !