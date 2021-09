ARTE MARE fait sauter la banque !

Arte Mare vous fait une proposition très décente : 60 films pour une poignée d’euros ! Avec les compétitions et les Prix du cinéma méditerranéen, du film corse et du film d’écoles de cinéma, les avantpremières, les films pour la jeunesse, mais aussi le Prix littéraire Ulysse, les débats, les rencontres, les expositions, les performances, les masterclass autour des musiques de film, les soirées gastronomiques…

Selon la légende, c’est le roi Gygès de Lydie qui, 600 avant J.C., a remplacé le troc par la monnaie. Depuis, l’argent déchaîne les passions, et le cinéma donne toute son ampleur à la puissance de cette obsession. Quant à la Compétition et au Panorama Méditerranéen, axés sur la condition féminine, les problématiques économiques Nord-Sud, l’immigration, les échanges transculturels…, ils mettent à l’honneur les jeunes créateurs et les cinéastes confirmés de Corse et du Mare Nostrum.

Avec des invités passionnants, réalisateurs, comédiens, artistes, journalistes, écrivains : Pierre Salvadori, Aurélie Filippetti, Rosa Montero, Yasmine Meddour, Monia Chokri, Cédric Khan, Alex Jaffray, Pascal Tagnati, Emilienne Malfatto, Serge Avédikian, Camille de Casabianca, Nicole Garcia, Omar El Zohani, Arab et Tarzan Nasser, Alex Camilleri, Emilie Dequenne, Jean-Philippe Ricci, Michel Feracci…

Programmation par Arnaud Degardebosc, Christophe Bourseiller et Michèle Corrotti.

Programmation cinématographique

Trois compétitions présentées par Denis Parent : Longs métrages, Film corse, Courts-métrages d’écoles méditerranéennes de cinéma / Des avant-premières avec les équipes des films / Section thématique L’argent au cinéma avec Laurent Delmas - Cinéma et Cinéastes - Histoire du Cinéma et Ciné-rencontres présentées et animées par C. Bourseiller. / Panorama méditerranéen Panorama corse et fenêtre sur les coproductions du Grec et de l’IUT de Corse (DU Creatacc) Section Jeune Public / Le jury Hors les Murs avec le centre pénitentiaire de Borgo.

APPUNTAMENTI Tous les jours, des rencontres, des débats, des moments partagés - Les grands débats animés par C. Bourseiller avec Michel Castellani, Christian Saint-Etienne, JeanMarc Daniel, Christophe Ramaux, Michel Rombaldi, Michaël Gentile, Alexandre Amiel, Pierre Gambini, Paul Rognoni... - Littérature Lectures par Laure Limongi, dédicaces, Prix Ulysse avec François-Michel Durazzo.

GASTRONOMIE avec des chefs, des producteurs, des vignerons, des sommeliers de Corse. Jam et apéritifs au Bla-Bla Bar, dégustations. Et bien d'autres surprises encore !

INFOS PRATIQUES :

Site : http://www\.arte\-mare\.corsica

Contact : arte.mare©wanadoo.fr Tél. 04 95 58 85 50

Lieux : Théâtre de Bastia, Centre Culturel Una Volta, cinéma Le Régent, Bibliothèque Municipale.

Billetterie Théâtre Municipal. - Projections : au moins 6 séances par jour de 9h à 21h.