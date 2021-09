Arte Mare fait sauter la banque !

Arte Mare vous fait une proposition très décente : 60 films pour une poignée d’euros !

Avec les compétitions et les Prix du cinéma méditerranéen, du film corse et du film d’écoles de cinéma, les avant-premières, les films pour la jeunesse, mais aussi le Prix littéraire Ulysse, les débats, les rencontres, les expositions, les performances, les masterclass autour des musiques de film, les soirées gastronomiques…

Programmation cinématographique : Trois compétitions présentées par Denis Parent : Longs métrages, Film corse, Courts-métrages d’écoles méditerranéennes de cinéma / Des avant-premières avec les équipes des films / Section thématique L’argent au cinéma avec Laurent Delmas - Cinéma et Cinéastes - Histoire du Cinéma et Ciné-rencontres présentées et animées par C. Bourseiller. / Panorama méditerranéen Panorama corse et fenêtre sur les coproductions du Grec et de l’IUT de Corse (DU Creatacc) Section Jeune Public / Le jury Hors les Murs avec le centre pénitentiaire de Borgo.

Apputamenti : Tous les jours, des rencontres, des débats, des moments partagés

- Les grands débats animés par C. Bourseiller avec Michel Castellani, Christian Saint-Etienne, Jean-Marc Daniel, Christophe Ramaux, Michel Rombaldi, Michaël Gentile, Alexandre Amiel, Pierre Gambini, Paul Rognoni...

- Littérature Lectures par Laure Limongi, dédicaces, Prix Ulysse avec François-Michel Durazzo.

- GASTRONOMIE avec des chefs, des producteurs, des vignerons, des sommeliers de Corse.

Et bien d'autres surprises encore !

