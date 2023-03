Au cinéma de l'Arvor, des séances dédiées aux parents et leurs bébés

Au cinéma de l'Arvor, une séance du film "Interdit aux chiens et aux italiens" réservée aux parents et à leurs bébés

Les parents sont accueillis avant la séance pour un petit-déjeuner. C'est le moment où ils ont l'occasion de discuter et de partager leurs problèmes et leurs joies.

ⓘ Publicité

Dans la salle de projection, tout est fait pour que les parents se sentent à l'aise. Il y a une table à langer et des tapis d'éveils pour les bébés pendant la séance. Une lumière tamisée reste allumée pour que les parents puissent se déplacer sans risquer de tomber. Le son est également baissé pour que les bambins ne soient pas dérangés.

Un isolement après l'accouchement

Amandine Hancevicz est cofondatrice de l'association Parents et féminisme. Pour elle, "pendant le congé maternité, on se sent facilement exclue. De nombreux endroits ne sont pas pensés pour l'accès aux jeunes enfants."

L'association permet donc aux jeunes parents d'aller au cinéma sans se prendre la tête. C'est un moment de partage qui permet de s'aérer l'esprit et de sortir de l'isolement de la semaine. C'est une sensation surtout éprouvée par les mamans qui se retrouvent seules avec leur enfant à la fin du congé paternité de 28 jours.

Des rencontres pour les parents... et les enfants

Aude est venue avec sa fille Elsa, âgée de 7 mois. "C'est super d'avoir ce réseau de femmes pour se retrouver dans la semaine. C'est à la fois un moment pour soi et un moment pour le bébé. Il voit d'autres enfants. Ma fille va pouvoir jouer pendant le film sur les tapis d'éveil. Elle s'amuse et je peux regarder le film en même temps."

Pendant la projection, les parents n'ont qu'un œil sur l'écran. Parfois, le film est plutôt secondaire. Karline est avec Livan, 8 mois. C'est leur deuxième séance. "La dernière fois, je surveillais Livan qui jouait avec un bébé du même âge. Avec l'autre maman, on a pas trop regardé le film ! On chuchotait entre nous pour ne pas déranger les autres spectatrices et spectateurs."

loading