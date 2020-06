Audrey Gosseaume : 2 Séries légères et drôles pour l’été

Pour cette dernière chronique avant l’été, j’avais envie de parler de séries qui donnent le sourire, histoire de partir sur une note positive ! Voici donc deux séries dans la lignée de Friends, How I met your mother ou encore Community.

BROOKLYN NINE-NINE

On se retrouve plongé dans le quotidien du commissariat de la 99e de Brooklyn. L’arrivée d’un nouveau capitaine froid et autoritaire va changer les habitudes disons plutôt délétères de ces policiers haut en couleurs. Adieu les courses en fauteuils à roulettes, les blagues avec les extincteurs… et les facéties de l'extravagant Jake Peralta inspecteur qualifié mais peu respectueux des règles !

On se régale de sa relation paternaliste avec son partenaire Charles Boyle qui est en adoration devant lui, de sa compétition au travail avec Amy Santiago mais on est tout aussi séduit par les autres personnages du commissariat : Gina la fantasque secrétaire du poste ; Rosa Diaz, une flic coriace avec la panoplie blouson de cuir et moto ; Terry, le sergent bodybuildé très émotif qui ne parle que de ses filles ou encore Scully et Hitchcock, les doyens de l’équipe qui sont surtout là pour remplir les quotas avant la retraite (et accessoirement manger tout ce qui traîne dans la salle de repos).

Si la série cartonne depuis ses débuts en 2014 c’est surtout grâce à ses personnages très attachants et décalés. On n’échappe pas à certains clichés, mais la série les détourne pour créer des scènes assez hilarantes.

Comme souvent dans les séries américaines, on retrouve les fameux épisodes spéciaux : Noël, Halloween mais ici plutôt savoureux en version 99. Ce qu’on aime surtout ? Les running gag et les personnages qui évoluent vraiment d’une saison à l’autre, ce qui nous poussent à enchaîner les épisodes avec plaisir.

6 saisons à voir sur Netflix pour le moment, soit 130 épisodes, il y a de quoi faire…

UNBREAKABLE Kimmy Schmidt

Déjà, dès le générique de ce show, on comprend tout de suite que la série est à part !

Kimmy Schmidt a passé 15 ans dans un bunker avec une secte, persuadée que la fin du monde avait eu lieu. Quand elle en sort, elle a 29 ans et se retrouve projetée dans un monde qui n’a plus rien à voir avec ce qu’elle connaissait et surtout qui a continué de vivre sans elle ! N’importe qui serait déstabilisé mais pas Kimmy car elle a un super pouvoir : une bonne humeur inégalable et une innocence enfantine qui déstabilise tout le monde. Bien décidée à profiter de sa nouvelle vie à l’extérieur, elle part vivre à New York et décide de chercher un travail.

Je ne vais pas vous mentir, cette série est complètement déjantée : rien d’étonnant quand on sait qu’elle a été créée par Tina Fey, une scénariste à l’humour décapant découverte notamment dans The Saturday Night Live.

Pourquoi ça marche ? Surtout à cause de l’histoire de Kimmy et de ses 15 années qui l’ont complètement coupée du monde réel : elle découvre à 29 ans les téléphones portables, internet, les selfies, Barack Obama et…. les garçons.

Autour de Kimmy gravitent son colocataire Titus, fan des comédies musicales de Broadway (à qui l’on doit la plupart des scènes cultes de la série) Lilian sa propriétaire un brin révolutionnaire et Jackie, chez qui Kimmy trouve un travail, une femme riche et oisive. Le tout créant des situations ubuesques et détonantes car oui, devant Unbreakable, on rit beaucoup. Encore faut-il accrocher sur la naïveté de Kimmy et son côté survolté.

Vous vous ferez votre propre opinion en regardant les 4 saisons de cet ovni qui se paie quand même le luxe d’avoir comme tout dernier épisode de la série un épisode interactif où c’est le spectateur qui choisit quelle voie va prendre Kimmy ! Avec en prime Daniel Radcliffe en guest star.

Mon blog : olive-banane-et-pasteque.com