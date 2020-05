Audrey Gosseaume propose deux séries qui permettent de revisiter l’histoire en mode fantastique

1 - Dans Outlander par exemple

Outlander

On suit les aventures de Claire Randall, une infirmière de guerre. Lors d’un voyage avec son mari en Ecosse, elle visite les ruines de Craigh na Dun et se retrouve accidentellement propulsée dans le passé. Plus précisément en 1743, en pleine campagne écossaise. Tirée du best seller Le Chardon et le Tartan, la série compte déjà 5 saisons, et son lot de drames !

La première saison explore notamment la façon dont Claire va réussir à s’adapter et franchement, pour une infirmière américaine, elle s’y connaît drôlement bien en histoire écossaise...Personnellement je me serais fait manger toute crue. Heureusement pour elle, elle va rencontrer un groupe de rebelles écossais Jacobites et notamment le charmant Jamie Frasier qui vont la prendre sous leur aile… La série explore finement le côté historique, y allant carrément avec des batailles épiques et les bagarres (assez violentes), tout en nuançant le propos avec des scènes romantiques. Outlander nous tient en haleine, et on se laisse embarquer par l’accent écossais à couper au couteau et les paysages incroyables.

2- Avec Timeless, on reste dans le côté fantastique ET historique.

Timeless - *

Le pitch : Lucy Preston, une historienne se retrouve embarquée dans une aventure incroyable. Elle découvre qu’une machine à remonter le temps a été créée mais qu’une bande de terroristes l’a volée pour remonter dans le temps pour changer l’histoire à leur avantage. Et surtout que le FBI attend d’elle qu’elle accompagne une équipe chargée de les arrêter, grâce à son expertise de l’histoire. Elle part donc avec Wyatt un soldat et Rufus, un informaticien.

Une vraie course contre la montre commence alors et les emmène dans des époques marquantes de l’histoire américaine, lors de l’assassinat de Lincoln, au siège du fort d’Alamo ou encore en plein Watergate… Le paradis pour une historienne ? Pas forcément, car on a parfois envie de changer le cours de l'histoire… Mais il y a forcément des conséquences ! Lucie y perdra peut être quelques plumes… Bref, c’est une série palpitante, avec deux saisons à regarder avec plaisir !

10 autres séries Historiques à ne pas manquer

Rome, Band of brothers, Les Tudors, Downtown Abbey, Broadwalk Empire, Spartacus, Narcos, Chernobyl, Peaky Blinders et Borgia

