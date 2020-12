Audrey Hepburn, une icône intemporelle

L'actrice hollywoodienne Audrey Hepburn est une icône de la mode et du cinéma. On décrypte sa méthode pour changer son image et rentrer dans l'Histoire.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à l'actrice Audrey Hepburn, figure mythique de Hollywood dans les années 1950 et 1960. Son invité Guillaume Évin, écrivain spécialiste du cinéma, a passé son confinement à préparer le livre "Audrey Hepburn" chez Casa Éditions. Il nous raconte comment la star a su se réinventer pour devenir l'icône qu'elle est aujourd'hui.

Savoir se réinventer

En 1961, Audrey Hepburn est à son apogée. Elle a 32 ans, elle vient de donner naissance à son premier enfant et a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour le film "Vacances romaines". Elle s'apprête à tourner le film "Diamants sur canapé" qui reste un de ses rôle les plus mémorables.

D'ailleurs, ce personnage n'est pas écrit pour elle. Il est initialement imaginé pour Marilyn Monroe.

Les producteurs du film doivent convaincre l'actrice qui ne se sent pas à la hauteur de ce rôle. Le personnage lui semble trop éloigné de ce qu'elle est, le rôle exigeant d'être extravertie et fantasque. Mais Audrey Hepburn sait qu'elle doit sortir des rôles d'ingénues qui ont fait son charme. Elle accepte d'incarner ce personnage, un peu comme un défi et bien décidée à installer l'image d'une "nouvelle Hepburn".

Marquer les esprits

Audrey Hepburn a été immortalisée dans une robe noire fourreau fabuleuse. C'est cette image que les créateurs recherchent quand ils font d'elle une icône de mode.

Juste après le tournage de "Vacances romaines", Audrey rencontre le couturier Hubert de Givenchy, créateur de la marque du même nom. Le courant passe immédiatement entre eux deux. Elle sent qu'il va pouvoir créer pour elle des vêtements mettant en avant son moi intérieur, lui sent qu'elle va pouvoir incarner la vision de la mode et de la beauté qu'il a en tête.

Hubert de Givenchy crée alors des tenues très modernes sous de faux-airs de classicisme. Ses créations annoncent d'ailleurs ce que seront les tendances des années 1960.

C'est ce style inimitable et créé à deux qui fait d'Audrey Hepburn une icône de mode encore aujourd'hui.