Augenblick, festival du cinéma germanophone, un partenariat France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Les cinémas indépendants d'Alsace vous invitent à découvrir le cinéma de nos voisins germanophones. La 15e édition du Festival Augenblick, c'est du 5 au 22 novembre 2019 et c'est à découvrir avec France Bleu Alsace et France Bleu Elsass.

Strasbourg, France

La 15e édition du Festival Augenblick a lieu du mardi 5 au vendredi 22 novembre 2019 dans tous les cinémas indépendants d’Alsace. Au programme, entre autres réjouissances, la venue du réalisateur allemand, Christian Petzold, une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la Chute du Mur de Berlin et la venue d'Hanni Lévy, juive rescapée de la 2nde Guerre Mondiale et dont le parcours a inspiré le dodu-fiction Les invisibles, et qui témoignera de sa vie à Berlin pendant la guerre.

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, vous offrent vos entrées à Augenblick. Ecoutez-nous !

France Bleu partenaire de la soirée de clôture du Festival avec un ciné-concert exceptionnel proposé pour l'occasion par un trio de musiciens - Thomas Bloch, Pauline Haas, François Hagenmuller - sur le film muet de 1930, LES HOMMES LE DIMANCHE, de Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer. Rendez-vous le vendredi 22 novembre à 20h au cinéma Le Trèfle de Dorlisheim.

Les points forts du Festival Augenblick 2019

Le Festival rend hommage au réalisateur allemand Christian Petzold, invité d'honneur du 18 au 20 novembre. Le public aura l’occasion d'échanger avec lui lors de 3 soirées de projection de ses films : le lundi 18 novembre à 18h au Musée d’Art Contemporain de Strasbourg, le mardi 19 novembre à 20h au cinéma Bel Air de Mulhouse, le mercredi 20 novembre à 20h au cinéma Le Florival de Guebwiller.

Six (co-)productions d’Allemagne et d’Autriche sont en compétition. Cette année, vous pourrez voir : la comédie 25 KM/H de Markus Goller, BENNI de Nora Fingscheidt, DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN de Marie Kreutzer, L'ANNIVERSAIRE de Carlos André Morelli, la comédie FRAU STERN d'Anatol Schuster et enfin ORAY de Mehmet Akif Büyükatalay. Ces six films concourront pour les Prix du public, du public jeune et du Jury professionnel.

>>>>> Toute la programmation du Festival Augenblick

En partenariat avec KINGS OF DOC EXPANDED et également dans le cadre des 30 ans de la Chute du Mur de Berlin, vous est proposé de découvrir quatre documentaires. Ne ratez surtout pas _RABBIT A LA BERLIN_, de Bartosz Konopka et Piotr Rosolowski, qui s'intéresse aux Lapins de garenne emprisonnés dans le No man's land entre les deux murs.



Un coup de coeur : la comédie VORWÄRTS IMMER !, de Franziska Meletzky, clin d'oeil à To be or not to be d'Ernst Lubitsch ! L'histoire se passe cette fois à Berlin Est en 1989 lors des Montagsdemo, les manifestations du lundi.



Le docu-fiction LES INVISIBLES, de Claus Räfle, témoigne du parcours de quatre jeunes juifs restés à Berlin pendant la guerre. Hanni Lévy, une des protagonistes du film et qui est âgée de 90 ans aujourd'hui, sera présente lors du Festival et ira à la rencontre des élèves, si son état de santé le permet.



Le Festival propose des sessions de rattrapage pour ceux qui auraient raté ces sorties de 2019. Parmi les films à (re)voir : THE BRA, comédie sans paroles de Veit Helmer, L'ILLUSION VERTE, documentaire sur le greenwashing de Werner Boote, et LE VENT DE LA LIBERTE, de Michael Bully Herbig, inspiré d'une histoire vraie et également conseillé aux collégiens.



A venir voir en famille, cette section s'adresse au public jeune, de 3 à 15 ans, avec des films d’animation, des fictions et un docu-fiction. Dans cette sélection de 8 films, retenons, LA TAUPE AMOUREUSE ET AUTRES PETITES HISTOIRES, programme de courts métrages dès 3 ans concocté par l'équipe du festival, _LES TROIS BRIGANDS_, en hommage à Tomi Ungerer, et ZU WEIT WEG, film sur le déracinement de Sarah Winkenstette qui viendra à la rencontre des collégiens et du public.