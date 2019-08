Avant première du film "j'irai où tu iras" dans le cadre de Ciné Cool avec France Bleu Lorraine

Le samedi 31 août au CGR de Freyming -Merlebach, avec France Bleu et dans le cadre de Ciné-Cool, projection en avant-première du film de Géraldine Nakache Sortie nationale : 2 octobre 2019. Avec la présence de Leila Bekhti et Géraldine Nakache.

Freyming-Merlebach, France

Un pitch alléchant...

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier. Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

Une distribution de choix...

Géraldine Nakache dans le rôle de Val, Leïla Bekhti est Mina et Patrick Timsit campe avec tout le brio qu'on lui connait le rôle du père des deux soeurs qu'a priori tout oppose.

Envie d'en voir plus ?? Voilà la bande-annonce !

France Bleu Lorraine sera là !

David FABIEN vous fera vivre l'événement en direct en Facebook Live. Facebook de France Bleu Lorraine Nord

C'est où ?

Au cinéma CGR de Freyming-Merlebach (site du cinéma ici...)

C'est quand ?

Samedi 31 août à 18h45.