Avant-première France Bleu Gironde : "Papi Siter"

Talence, France

Encore un nouveau film France Bleu ! "Papi Siter" de Philippe Guillard. Une comédie réjouissante tournée dans les Landes, avec Gérard Lanvin Olivier Marchal, Camille Aguilar et Philippine Leroy-Beaulieu. Un duel entre deux grands-pères que tout oppose sur fond de révision du BAC et d'émois adolescents sous le soleil du Sud-ouest. Un film qui va vous réconcilier avec le troisième âge et qui va aussi vous donner envie de retomber amoureux ! A voir en avant-première, lundi 10 février 2020 à l'UGC de Talence à 20h30.

Camille... I am your grandfather !

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille (Camille Aguilar), censée réviser son bac, à son grand-père André Moralès (Gérard Lanvin), un gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy Bardolino (Olivier Marchal), ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les grands-pères va s’avérer plus que compliquée que prévue et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. "Papi Siter", sortie en salles le 4 mars.