Avec un "bureau des tournages" à l'office du tourisme, l'agglomération du Cotentin veut séduire les cinéastes

Une demande de tournage toutes les deux semaines est adressée à l'agglomération du Cotentin. Face à ce constat, la collectivité a vu le besoin de s'organiser et d'attirer encore plus de tournages. Elle crée donc le "bureau des tournages" à l'office du tourisme du Cotentin.

Un interlocuteur unique pour toute la logistique liée au tournage

Avec ce bureau, l'agglomération et l'office du tourisme du Cotentin veulent pouvoir répondre à toutes les attentes des équipes de tournages qui arrivent sur le territoire. Héberger les équipes, se restaurer, trouver des sites de tournages, pour toutes ces problématiques il y aura désormais un interlocuteur unique. L'office de tourisme du Cotentin est en train de créer une base de données regroupant toutes ces informations et un "guide des décors". L'idée est d'avoir un kit "clé en main" pour les équipes de tournages pour faciliter leur venue. Il y a aussi l'envie de faire venir plus de tournages car les retombées ne sont pas négligeables.

Des retombée économiques pour le territoire

"Pour un euro investi dans le cinéma représente 7 euros de retombées économiques." Le chiffre est donné par David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin. L'élu mesure l'impact que peut avoir le cinéma sur le territoire et cite l'exemple du film Dunkerque de Christopher Nolan : "L'année suivant la sortie du film, 28% des touristes sont venus parce qu'ils avaient vu le film et il y a eu une augmentation de 350% de la fréquentation des touristes britanniques. Donc l'enjeu est considérable." Le "bureau des tournages" et le "guide des décors" en cours de réalisation pour une mise à disposition courant 2022 sont donc aussi des outils pour "développer le Cotentin comme lieu d'accueil de tournages" et renforcer son attractivité.

Le territoire est déjà demandé car il reste moins cher, notamment en hébergement et logistique, que d'autres régions. L'été dernier, la quarantaine de membres de l'équipe du film Les Cadors, film de Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig, a passé 2 mois de tournage dans le Cotentin. Début novembre, c'est Jean Durjardin qui devrait venir quatre jours tourner l'adaptation du roman de Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs.