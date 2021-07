Bastia : salle comble et fans ravis pour l'avant-première du film Kaamelott au cinéma Le Régent

"En prévente, je n'ai jamais rien vu de comparable. En douze heures, toutes les places pour l'avant-première ont été vendu". Le gérant du cinéma Le Régent à Bastia Daniel Beneditini n'en revient pas, face à longue file d'attente qui s'étire devant l'entrée depuis plus d'une demi-heure. Un démarrage en trombe pour le film d'Alexandre Astier "Kaamelott : Premier Volet", la salle de 200 places étant d'ailleurs complète le soir du mardi 20 juillet. Douze ans après la fin de la série, les fans ont répondu présent pour en savoir plus sur la suite des aventures du roi Arthur et de sa troupe de chevaliers de la table ronde.

Après douze ans d'attente, les fans n'ont pas hésiter à patienter entre une demi-heure et une heure dehors. © Radio France - Steven Gouaillier

A entendre les rires un peu partout dans la salle pendant la séance, il semblerait que le réalisateur ait réussi son pari, douze ans après l'arrêt de la série : faire retrouver aux fans l'esprit, la rhétorique et même la famille Kaamelott. "C'était génial, grandiose", s'extasient Maély et Pauline, en plein débriefing à la sortie de la salle. "On retrouve les personnages qu'on a aimé, les références, l'imaginaire...", confirme Terry.

D'autres ont même déjà prévu de retourner en salle au plus vite. "Une deuxième, une troisième, une quatrième fois s'il faut. Tant qu'on peut avoir un peu de bonheur, on continue".