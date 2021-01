Beaune et le Festival du film policier, divorce annoncé

Le festival international du film policier de Beaune n'aura pas lieu en 2021, et sans doute pas non plus dans l'avenir. Son directeur annonce publiquement être à la recherche d'une autre ville-hôte, qui "aime le cinéma".

La mairie de Beaune le confirme, il n'y aura pas de festival du film policier cette année, la faute à l'épidémie de Covid-19, comme en 2020. Manière de nuancer la sortie publique du directeur du festival Bruno Barde, c'était ce mardi sur France Inter dans l'émission de Nagui :

'On a annulé l'année dernière à cause du Covid-19, cette année on ne souhaite plus travailler avec la ville de Beaune, et d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel : nous cherchons une ville qui après Cognac et Beaune, accueillerait 35 ans de cinéma policier, mais qui aime le cinéma, le polar et le talent."

Déjà des propositions pour d'autres festivals

Concernant l'annulation de l'édition 2021, cela fait dix jours que la décision était prise, modère-t-on à la mairie. Pour le reste, la municipalité dit ne pas être surprise par les propos de Bruno Barde, "on prend acte de cette décision , et on lui souhaite bon courage. On est a une période ou chacun doit se réinventer", réagit Charlotte Fougère, l'adjointe à la culture, qui affirme par ailleurs avoir reçu "déjà plusieurs propositions pour d'autres festivals."

En résumé, le divorce semble donc certain, et il se passe pour l'instant en douceur. Le festival du film policier de Beaune aura connu onze éditions avec des stars comme Lambert Wilson, Claude Chabrol , François Berléand, Marie Gillain ou Ludivine Sagnier. Du prestige, une belle vitrine mais un festival qui n'a jamais déchaîné les foules, c'est un euphémisme que de le dire.