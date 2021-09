Belmondo - Une influence sur le cinéma français et international

Icône du grand écran des années 1960 aux années 2000, Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans. Depuis, de nombreuses personnalité du cinéma lui rendent hommage.

Jean Dujardin par exemple, évoque celui qu’il considère comme un héros du cinéma français : « Il faut absolument ressembler à cet homme-là dans sa vie. Un homme enfant. » Un objectif atteint, avec le personnage d’OSS 117 : des airs ingénus, faussement graves qui rappellent le comédien Belmondo.

Pour ce qui est de Belmondo acteur de la Nouvelle Vague, on le retrouve par touche chez Gérard Depardieu : la force physique, la gueule bien sûr et la désinvolture apparente. L’acteur inspire aussi de l’autre côté de l’Atlantique. C’est sa performance dans L’Homme de Rio qui a soufflé le personnage d’Indiana Jones au réalisateur américain Steven Spielberg.



Belmondo a inspiré Gérard Depardieu dans Les Valseuses et Steven Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones © AFP - Collection ChristopheL/Paramount Pictures

Le charisme de "Bébel" fait des envieux : adolescent, l’acteur Guillaume Canet apportait toujours son affiche du Professionnel chez le coiffeur pour avoir la même coupe que l’acteur principal…Belmondo. Dans le jeu, Jean-Paul Belmondo est souvent cité comme étant le cinéma français à lui tout seul : la symbiose entre films d’auteur et culture populaire. Une capacité d’adaptation saluée par Guillaume Canet : « Il n’y a plus d’acteurs de sa trempe. Quand on voit tous les mecs de ma génération, moi y compris, il n’y a plus de mystère »



L’humoriste et acteur Kev Adams, 29 ans et idole du jeune public confirme cette influence à travers les âges : « Nous sommes tous des enfants de Belmondo »

L’acteur est resté proche de ses amis du Conservatoire comme Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Bruno Crémer et Jean Rochefort. Une amitié durable, qui ne se trouve plus aujourd’hui déplore Gérard Lanvin : « Les mecs, tu tournes avec, on se casse et on ne se voit plus ». Peut-être que, finalement, le meilleur héritier de Belmondo est son propre petit-fils, Victor, 27 ans, comédien, avec qui la ressemblance est frappante. Il a notamment joué dans Envole-moi de Christophe Barratier.



Victor Belmondo (à gauche), Paul Belmondo (au centre) et Jean-Paul Belmondo (à droite) lors de la présentation du documentaire "Belmondo par Belmondo" en 2015 © AFP - JEAN PHILIPPE KSIAZEK

Belmondo, une source d’inspiration inépuisable : il aura occupé le haut de l’affiche pendant un demi siècle.