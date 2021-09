Bienvenue au 9ème Festival Cinétoiles de Semur-en-Auxois !

Cinétoiles est un festival de cinéma d'art et d'essai initié en 2012. Après un an d'absence, il est temps de retourner dans les salles obscures et d'aller rencontrer les acteurs de cet événement France Bleu Bourgogne !