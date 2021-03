Bixente Lizarazu à l'origine du film "Les petits mouchoirs" ?

Qui l'aurait cru ? Guillaume Canet a révélé cette semaine que l'ex-champion du monde de foot, Bixente Lizarazu, était directement à l'origine du film Les petits mouchoirs. Une histoire assez incroyable...

La comédie dramatique française Les petits mouchoirs a totalisé près de 5,5 millions d'entrées au cinéma après sa sortie en 2010. Ce beau succès en salles est à mettre au crédit de son réalisateur et scénariste Guillaume Canet qui s'était beaucoup investi personnellement dans ce long-métrage. On savait que l'idée avait germé dans sa tête lors d'un séjour à l'hôpital en plein été. On connaissait moins les conditions exactes qui l'avaient conduit dans cette situation.

Gare aux araignées du Sud-Ouest

L'histoire est assez incroyable, pour ne pas dire totalement désopilante ! C'est en réalité lors d'un séjour chez Bixente Lizarazu dans le Sud-Ouest que lui est arrivé une anecdote qui a tout déclenché. Une histoire d'araignée, de combinaison de surf (pleine de pipi ?)... et de staphylocoque doré !

Invité de Planète Liza animée par Bixente Lizarazu, Guillaume Canet révèle pour la première fois les coulisses de l'origine du film Les petits mouchoirs. Et c'est raconté avec beaucoup d'humour !

