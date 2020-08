Bordeaux : un jeune cinéaste lance un appel aux dons pour réaliser un court-métrage

Théodore est étudiant en cinéma dans une université en Angleterre. Il avait prévu de réaliser un court-métrage lors de ses études, le projet devait être financé par l'université. Et puis, coronavirus et confinement oblige, le jeune homme a du retourner chez lui à Fronsac, près de Libourne. Frustré de ne pas avoir pu réaliser son projet, Théodore a décidé d'écrire et d'imaginer un nouveau court-métrage, à Bordeaux cette fois-ci.

Théodore Gimeno, étudiant en cinéma. - Théodore Gimeno

"C'est une histoire de cœur qui marche pas" résume en souriant Théodore. Une histoire d'amour donc, où le héros, un jeune étudiant, déménage de son appartement à Bordeaux. En rangeant ses affaires, des souvenirs de son passé avec une fille avec qui il a vécu lui reviennent. "Je veux m'intéresser à comment une personne arrive à gérer le temps" explique-t-il. "Et ça reflète ce que nous avons tous un peu vécu pendant cette période très étrange de confinement". Le court-métrage s'intitule Les Paroles du Soir.

"C'est une histoire de cœur qui marche pas" - Théodore Gimeno, jeune cinéaste

Appel aux dons

Pour financer son court-métrage, il fait un appel aux dons sur la plateforme de cagnotte en ligne "GoFundMe". Il lui manque désormais un peu plus de mille euros pour remplir son objectif.

La cagnotte est toujours en ligne et le tournage devrait débuter le 20 août dans le centre-ville de Bordeaux.