Brigitte Fossey en tournage durant deux jours à Alès dans le Gard

Michael Bond, réalisateur australien et scénariste pour Netflix a fini ce vendredi à Alès (Gard), le tournage de certaines scènes de son nouveau film "Mon nom est Marianne" avec Brigitte Fossey dans le rôle titre. Un tournage entamé il y a deux semaines en Savoie (Valfréjus et Aussois), certaines scènes plus anciennes ont même été tournées en Lozère (octobre 2017 Laval-Atger)

ⓘ Publicité

Le Synopsis

Le film met en vedette Brigitte Fossey dans le rôle de Marianne - une femme hantée par l'expériences de combats dans la Résistance et poussée par un profond besoin de vengeance. My Nom est Marianne est une histoire de trahison et de vengeance qui se déroule pendant la période française. Résistance et 45 ans plus tard dans les Alpes françaises.

C'est l'actrice Lara Lihiya, qui joue Marianne jeune et Brigitte Fossey Marianne âgée de 70 ans. Pour incarner son personnage - une femme perdue dans l'histoire, incapable de sortir du passé - la comédienne s'est inspirée de sa propre expérience.

loading

Bio expresse

Michel Bond Michael Bond, né en Australie, a écrit et réalisé des courts-métrages des publicités et vidéos d’entreprise. En 2003, il écrit pour Netflix, Universal NBC, Sy-Fy Channel et A&E Studios. Michael Bond a écrit, réalisé et produit le film primé Passengers.

Alès fait partie du scénario de "Mon nom est Marianne". La capitale des Cévennes s'imposait donc pour les deux derniers jours de tournage dans le Gard. Le réalisateur était venu en 2019, en toute discrétion pour du repérage qui l'a convaincu.

loading

Les indications de Michael Bond à "Marianne" Brigitte Fossey. © Radio France - Ludovic Labastrou