Ça bouge, ça tangue, ça vente, Chambéry s'apprête à accueillir la 4DX au Pathé les Halles

Préparez-vous à des sensations : la 4DX arrive au Pathé les Halles à Chambéry cet automne. Depuis deux ans, cette technologie essaime dans les salles de cinéma, plus d'une trentaine à ce jour dont le Pathé Archamps,près de Genève. Les travaux d'installation viennent tout juste de commencer.

Chambéry, France

La salle de 130 sièges a été complètement désossée, de la moquette jusqu'aux murs. Il ne reste plus que la carcasse de la salle où les ouvriers s'activent à tout enlever. Dans quelques jours, 88 sièges dont trois réservés aux personnes à mobilité réduite vont arriver. 88 sièges qui pèsent chacun pas moins de 350 kilos. Ils seront installés pendant la nuit afin de ne pas perturber l'activité du cinéma qui compte dix salles pour un total de plus de 1 500 places.

Des sièges qui seront câblés pour être capables de créer des mouvements de soulèvement, d'oscillation ou de basculement en lien avec les actions du film. Au total neuf semaines de travaux et 900 000 euros d'investissement pour une séance qui devrait être de 6 à 7 euros plus chère qu'une place normale de cinéma.

Enlèvement des 130 sièges dans la salle du Pathé Les Halles à Chambéry pour accueillir la 4DX - Pathé Les Halles Chambéry

La 4DX, une technologie immersive pour le spectateur

Vous aimez vivre physiquement le film que vous regardez sur grand écran. C'est ce que vous promet la technologie 4DX : le vent, la pluie, le brouillard, les odeurs, la lumière et les mouvements du fauteuil, le tout bien sûr synchronisé avec le film. La direction nationale a choisi Chambéry en raison de la présence des étudiants et d'une clientèle de 18 à 55 ans friande de films d'actions.

L'investissement semble rentable : à Archamps, les salles affichent complet pendant les vacances et les week-end malgré un prix plus élévé de six à sept euros que le billet normal. À tel point qu'un festival 4DX est proposé sur une semaine chaque année, il faudra donc attendre septembre 2020 pour en profiter à Chambéry.

La mise en service de la 4DX est annoncée dans deux mois, le 20 novembre au Pathé les Halles pour la sortie de la Reine des Neiges II.