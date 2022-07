Cannes : l'un des plus vieux cinéma de la ville le STAR sera totalement refait pour 2024

Ce sera beaucoup plus qu'un simple cinéma : le STAR rue d'Antibes à Cannes ouvrira ses portes après deux ans de travaux en 2024. Un cinéma de proximité qui s'annonce "haut de gamme pour le confort et avec de nouvelles technologies" et des espaces pour accueillir des rencontres et débats.

Cannes ne doit pas perdre sa place de leader de "ville-cinéma". Le maire David Lisnard assure que sa ville en Europe "compte le plus grand nombre de salles et de fauteuils (4742 places) par rapport au nombre d'habitants (75 000 habitants) et a su conserver une solide fréquentation".

La ville comptait pourtant 30 salles de cinéma il y a 30 ans contre seulement trois aujourd'hui et bientôt quatre avec le retour sur le devant de la scène du vieux cinéma STAR situé 98 rue d'Antibes en plein centre. Un vieux cinéma crée en 1913 puis fermé en janvier 2016. Les travaux commencent et devraient durer entre un an et demi et deux ans pour une ouverture en 2024.

Le nouveau projet prévoit de conserver quatre salles et 539 places sur 1 000 M2 pour un coût prévisionnel de travaux estimé à 10 millions d'euros. Il y aura des espaces pour accueillir des débats et des rencontres autour du cinéma "des espaces qui seront utilisés lors du Festival International du Film (FIF)". Le lieu sera aussi couplé à une grande enseigne commerciale dont le nom n'a pas encore été divulgué. Des architectes de renommée internationale ont été sollicités.

Le cinéma Star (projection ) - architecte urbaniste Philippe MILLAT