Chacun chez soi le nouveau film de Michèle Laroque dans vos salles de cinéma ce 2 juin

Avec Chacun chez soi qui sort au cinéma ce mercredi 2 juin avec France Bleu, voici une très agréable comédie à partager en famille ou entre amis. Un divertissement servi par une jolie brochette de comédiens qui prennent un plaisir fou à incarner cette famille.

Après Brillantissime, Michèle Laroque fait son retour derrière la caméra avec une comédie sur la famille, sur les (grands) enfants qui parfois doivent revenir quand les parents pensaient pouvoir à nouveau vivre leur vie. Entre le couple qui a du mal à trouver un second souffle et le retour à la maison d'Anna (avec son compagnon), le quotidien partagé sous la contrainte peut vite devenir un peu tendu... Pour le spectateur, c'est rires et tendresse garantis grâce à des personnages finalement très attachants.

L'histoire

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...

Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing