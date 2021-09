Charlotte Gainsbourg marraine du festival 2021 des Egaluantes à Carentan

Après une annulation en 2020 les Egaluantes (éblouis en Normand), le festival du cinéma en Normandie aura lieu du 26 au 28 novembre prochain à Carentan-les-Marais avec Charlotte Gainsbourg comme marraine et le chef opérateur et réalisateur Christophe Offenstein comme parrain.

Le producteur Maxime Delauney ( à gauche) et l'équipe du festival lors de la présentation au cinéma de Carentan

Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, les Egaluantes, le festival du cinéma en Normandie revient les 26,27 et 28 novembre prochain pour une édition qui reprendra une partie de la programmation prévue l'an dernier notamment la présentation en avant première des Tuches 4 dont la sortie avait été reportée il y a un an.

Charlotte Gainsbourg qui viendra présenter son documentaire consacré à sa mère Jane Birkin, produit par Maxime Delauney sera la marraine de cette édition et le chef opérateur et réalisateur Christophe Offenstein le parrain.

Cinq avant premières et hommage à Bébel

Lors de la présentation de cette édition 2021 le créateur du festival le producteur Manchois Maxime Delauney a annoncé pour la journée du samedi 27 novembre pas moins de cinq avant premières parmi les huit longs métrages projetés.

Outre Les Tuches 4 , le public pourra découvrir ZAï ZAI ZAÏ ZAÏ également avec Jean-Paul Rouve dont la présence à Carentan est annoncée mais aussi Alors on danse le troisième film de Michèle Laroque dont on murmure également la présence fin novembre .

Un hommage à Jean-Paul Belmondo est également prévu le samedi avec la projection d'une oeuvre de la filmographie de Bébel en rapport avec la Normandie. Ce ne sera pas "Un singe en hiver" déjà vu à Carentan.

Toute la programmation 2021 ici

Docs et scolaires

Comme lors des précédentes édition Les Egaluantes feront la part belle aux courts métrages et documentaires avec entre autre la présentation le vendredi à un public de scolaires de "le 6 juin à l'Aube" film tourné par Jean Grémillon juste après le Débarquement.

En 2019, lors de sa précédente édition le Festival avait battu ses records de fréquentation avec 3500 festivaliers en trois jours, 14 longs-métrages présentés et 33 séances pour quarante heures de projection.

La billetterie de cette édition 2021 est dores et déjà ouverte avec des pass pour les 3 jours à 12 euros ou des billets à quatre euros la séance.