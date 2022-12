Choeur de rockers, inspiré de l'histoire vraie du groupe dunkerquois Salt and Pepper, aujourd'hui au cinéma

C'est une vraie comédie originale, oscillant entre les moments d'humour et des séquences riches en émotion, le tout rythmé par une bande originale rock très entraînante. Ou bien autrement résumé par Yves Marmion l'un des producteurs du film : c’est l’aventure humaine et musicale d’une bande de seniors, isolés, fatigués de leur vie passée, qui, contre vents et marées, décident de chanter du rock, et rien que du rock !"

L'histoire

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent vraiment… c’est faire du rock ! Grace à son talent et sa persévérance, Alex va monter, dans le secret, la plus improbable des chorales

Quelques bonnes raisons pour aller voir le film

Pour Mathilde Seigner

Elle est Alex, chanteuse qui court le cachet avec ses musiciens, et qui se retrouve à accepter une mission purement alimentaire : donner vie à une chorale de retraités. Mathilde Seigner campe avec brio cette jeune femme en galère, mais bien décidée à aller au bout du projet... quitte à sortir des rails bien tracés par un fonctionnaire de la culture aux idées préconçues. Mélange de fermeté, d'écoute, de conviction, elle est parfaite dans le rôle de la cheffe de choeur qui va emmener sa petite troupe bien plus loin que les uns et les autres ne le pensaient possible au départ.

Pour la formidable bande de comédiens qui forment la chorale

Vies professionnelles parfois difficiles ou frustrantes, mais toujours derrière eux, vies personnelles ébréchées, ses choristes pourraient avoir laissé tombé depuis longtemps. Mais cette chorale leur donne une formidable raison de croire en la vie, de sortir de leur routine et du cadre qu'on veut leur imposer. Mention spéciale à Bernard Le Coq, Anne Benoit, Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, Patrick Rocca les leaders inspirés de cette belle bande de rockers

Pour la bande-son

Rock and roll forcément cette bande originale, qui mêle du Téléphone, de l'incontournable Johnny Hallyday et des grands standards anglo-saxons des Clash ou encore de Queen. On se laisse volontiers entraîner par le son des séquences de répétitions ou de concerts, qui donneraient vite envie d'être dans la même salle que les chanteurs du film.