Cinéma, débats, rencontres, exposition

Un nouveau festival entièrement dédié aux femmes ! Dans le 7e Art, les femmes à la caméra sont largement minoritaires. En 2018, Cate Blanchett opposait l’image de 82 réalisatrices, réunies sur les marches du Festival de Cannes, au peuple des réalisateurs invités à concourir depuis l’origine de la manifestation. Nombre de festivals s’emploient à promouvoir le cinéma au féminin, depuis le Festival International de Films de Femmes de Créteil jusqu’au Festival Films Femmes Méditerranée de Marseille. Pour permettre au regard des femmes de s’exprimer et en retour, faire évoluer notre regard sur elles, Bastia inaugure aujourd’hui CINE DONNE. Un espace de réflexion et de rencontre avec Julie Gayet, Camille de Casabianca, Joana Hadjithomas, Marie-Jeanne Tomasi, Monia Chokri, Julie Allione… CI N’HÈ DONNE !

PRÉSENTATION

Arte Mare est le maître d’œuvre de CINE DONNE, voulu et pensé par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) constituée de cinq communes membres : Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota. Les partenaires entament un travail de fond pour dénoncer l’inégalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, qui n’épargne pas le cinéma encore aujourd'hui. La diffusion des films de réalisatrices contribue à changer le regard de la société sur les femmes et participe à la déconstruction des stéréotypes liés au genre. Vice-Présidente de la CAB chargée de la Prévention de la délinquance, Emmanuelle de Gentili s’engage dans ce projet, convaincue que l’égalité des femmes et des hommes est l’un des enjeux majeurs pour notre société corse, dont elle doit être une valeur cardinale.

PROGRAMMATION INVITÉES

Julie GAYET actrice, réalisatrice, productrice, marraine de la Fondation des Femmes, membre du collectif 50/50 visant la parité au cinéma - Entre le Liban et Paris, Joana HADJITHOMAS élabore, avec son compagnon Khalil Joreige, une œuvre riche et multiforme utilisant photographie, arts plastiques, cinéma de fiction et documentaire ; ces artistes ont travaillé avec le FRAC de Corse - Découverte comme comédienne chez Xavier Dolan, Monia CHOKRI signe un 2e long métrage réjouissant qui renverse les codes de la féminité - L’emblématique et combative Marie-Jeanne TOMASI poursuit son œuvre singulière - Camille DE CASABIANCA, cinéaste, actrice, écrivaine et scénariste, suit avec tendresse les dernières années de sa grand-mère dans L’heure du départ.

FILMS

Aux coups de cœur d’Arte Mare, de Dolce Vendetta de Marie-Jeanne Tomasi à Fish Tank d’Andrea Arnold, s’ajoutent deux séances programmées par Allindi - Plateforme de Streaming Corse et Méditerranéenne.

RENCONTRES

Table ronde du Collectif 5050×2020 - 21 femmes qui font la Corse rencontre et dédicace de Jean-Pierre Castellani et Dominique Pietri - La fondation de femmes présentée par Julie Gayet.

EXPOSITION COLLECTIVE

La Galerie Noir et Blanc de Bastia expose les œuvres de Jeannine Battesti, Simone Agnello Tafani, Ariane Jurquet et ERKA, et propose une installation Marie-Jeanne Tomasi

INFOS PRATIQUES